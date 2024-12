PAGINA DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI CSP

CIVITAVECCHIA – La farmacia comunale "Calamatta" del gruppo CSP srl organizza per mercoledì 6 dicembre 2023 una giornata di esami gratuiti per valutare lo stato di salute delle ossa, in collaborazione con l'azienda Paladin Pharma.

La giornata MOC permette la valutazione della densità minerale ossea attraverso la tecnica dell’ultrasuonometria ossea ed è particolarmente indicata per donne in menopausa e post menopausa in quanto sono le più colpite da problemi legati alla fragilità ossea (a causa della diminuzione degli estrogeni). È anche indicata per soggetti con stile di vita sedentario, con predisposizione genetica e individui di età adulta, sia uomini che donne. L’osteoporosi è una malattia silenziosa e asintomatica che purtroppo si manifesta in modo improvviso, spesso con una frattura inaspettata. Lo screening diventa quindi fondamentale, soprattutto in presenza di fattori di rischio, come l’età o la menopausa.

Un operatore specializzato, con la partecipazione della dottoressa Stefania Sanfilippo, direttrice della Farmacia comunale “Calamatta”, effettuerà gratuitamente il test M.O.C. (Mineralometria Ossea Computerizzata), una tecnica diagnostica ad ultrasuoni basata sulla trasmissione di onde ad alta frequenza attraverso l'osso, che permette di stabilire la predisposizione del paziente al rischio di frattura osteoporotica. Si tratta di un sistema non invasivo, privo di radiazioni e di rapida esecuzione: 20 minuti circa. Il check-up si svolge attraverso la misurazione effettuata a livello del calcagno. Prendersi cura delle proprie ossa soprattutto passati i 30 anni è importante, per questo è fondamentale verificare lo stato di salute delle proprie ossa e sottoporsi al test MOC.

La giornata di prevenzione gratuita si svolgerà mercoledì 6 dicembre 2023, dalle 9:30 alle 12:30, e dalle 16:00 alle 19:00, presso la farmacia comunale Calamatta, in Piazza Luigi Calamatta, 19 a Civitavecchia, previa prenotazione allo 0766 32739. L'esame è completamente gratuito. Un’importante iniziativa che si inserisce nell’ambito della strategia fortemente voluta dai vertici di Csp per una farmacia di “servizio”, in grado di venire incontro alle esigenze dei cittadini.

PORTA UN DISEGNO IN FARMACIA - La farmacia comunale Calamatta, inoltre, aderisce all’iniziativa “Porta un disegno in farmacia”. La Roche-Posay Lipikar promuove e sostiene il Gaslini Onlus nella trasformazione di una sala dell’Ospedale Pediatrico Istituto Giannina Gaslini in un’isola del tesoro che, grazie a un’installazione artistica dell’artista Silvio Irilli di Ospedali Dipinti, permetterà ai piccoli pazienti di viaggiare con la fantasia.

Con questa iniziativa, i bambini potranno portare in farmacia il disegno di un personaggio marino. Tra quelli ricevuti IL Team La Roche-Posay sceglierà un personaggio che prenderà vita sulle pareti della stanza dell’Ospedale Gaslini di Genova.

Infatti, La Roche-Posay sostiene Gaslini ONLUS nella trasformazione della sala giochi del reparto di Emato-Oncologia dell’Ospedale Pediatrico Istituto “Giannina Gaslini” in un’isola del tesoro, grazie a un allestimento creativo dell’artista Silvio Irilli di Ospedali Dipinti, che permetterà ai piccoli pazienti di viaggiare con la fantasia.

