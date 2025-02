Nel corso della giornata un promontorio dell'alta pressione delle Azzorre si eleverà verso Nord-Est ed andrà ad unirsi ad una robusta e ben strutturata area di alta pressione presente sulla penisola Scandinava. Sul bordo orientale e meridionale di questa estesa area di alta pressione, il flusso di correnti si disporrà secondo una direttrice di moto di direzione di provenienza, mediamente, da Est-NordEst, esponendoci ad avvezioni di aria fredda. Situazione che porterà alla formazione di una relativa area di bassa pressione pressione, che per le ore centrali, è prevista collocarsi con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1015hPa, sul Golfo di Biscaglia. Altresì, le avvezioni di aria fredda, daranno nuovo e relativo vigore alla blanda circolazione a carattere ciclonico, che da più giorni è presente sul Nord Africa. La descritta e complessa configurazione barica, nella sua interezza, favorirà lo sviluppo di diversi sistemi nuvolosi, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno la nostra Penisola. Situazione che porterà ad avere su tutte le nostre regioni generali condizioni di tempo instabile, inizialmente sarà presente una irregolare copertura nuvolosa, che nel corso della giornata tenderà ulteriormente ad aumentare. A detta nuvolosità, nel corso della seconda parte della giornata, potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, previste interessare principalmente i settori meridionale ed orientale della Sardegna, quello meridionale e ionico della Sicilia, quello ionico della Calabria e quello meridionale della Puglia. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature faranno registrare nei valori minimi dati termici in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente inferiori sulle regioni settentrionali ed in media o leggermente superiori sulle restanti aree del Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con tendenza ad un ulteriore aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata, fino a che nella seconda parte della giornata, il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Est-NordEst e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi fino a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere quasi calmo o poco mosso in prossimità delle zone costiere e da poco mosso a localmente mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente inferiori nei valori minimi ed in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.