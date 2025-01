Nel corso della giornata la pressione atmosferica sulla nostra Penisola tenderà gradualmente a diminuire, in seguito all'approssimarsi dal nord Europa dell'estremità meridionale di una saccatura di origine artica che, dal Mare di Groenlandia e di Barents, si estenderà verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. Saremo così esposti ad un avvezione di aria fresca ed umida, di direzione di provenienza, mediamente, da Ovest-NordOvest, in seno alla quale si formeranno dei sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere un peggioramento delle condizioni meteorologiche, che nel corso della giornata di venerdì 3 gennaio, ad iniziare dalle regioni settentrionali, progressivamente interesserà tutta la Penisola. Inizialmente al nord, sulla Sardegna e sulle regioni del versante tirrenico, sarà presente una irregolare copertura nuvolosa, che potrebbe dar luogo a delle locali precipitazioni. La nuvolosità tenderà ad aumentare nel corso della prima parte della giornata sulla Sardegna, su tutte le regioni centrali e sulla Campania. Dei fenomeni precipitativi da isolati a sparsi, potranno manifestarsi al centro. Sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia prevarranno ancora condizioni di tempo maggiormente stabili. Da metà giornata circa sulle regioni settentrionali seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, che nel corso della seconda parte della giornata, si estenderà anche alle regioni centrali. Allo stesso tempo assisteremo ad un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutte le regioni meridionali e sulla Sicilia. Su dette aree geografiche sarà presente una estesa e compatta copertura nuvolosa, che sulle regioni peninsulari potrà dare origine a precipitazioni da isolate a sparse. Sulla Sardegna permarranno condizioni di tempo instabile, che favoriranno la formazione di una irregolare copertura nuvolosa, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature nei valori minimi faranno registrare dati leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna e leggermente inferiori sulla Calabria e la Sicilia. Mentre nei valori massimi avremo dati termici leggermente superiori sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 3 GENNAIO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle isolate precipitazioni, che localmente potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Ovest (Libeccio) e sarà di intensità da moderata a forte. Da metà giornata circa ruoterà fino a disporsi di direzione di provenienza, nel corso del pomeriggio da Nord-Ovest (Maestrale) e sarà di moderata. In serata ruoterà gradualmente fino ad orientarsi di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità da debole a moderata.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere da molto mosso a localmente agitato, il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi nel corso della serata.

Le Temperature: sono previste in generale e contenuto aumento e nel complesso faranno registrare dati termici leggermente superiori, sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare scarsa sulle zone collinari.