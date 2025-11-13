Nel corso della giornata il promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale che ci ha interessato in questi ultimi giorni, si indebolirà in conseguenza dell'avanzante arrivo da ponente della parte orientale di un cavo d'onda, legato ad un'ampia e profonda area di bassa pressione prevista collocarsi in prossimità del Golfo di Biscaglia. Configurazione barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza dai quadranti occidentali, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso al Nord, da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso al centro e sereno o poco al Sud e sulle due Isole maggiori. Nel corso della giornata assisteremo ad un graduale aumento della copertura nuvolosa ad iniziare dalle regioni nord-occidentali e dalla Sardegna, che nel corso della seconda parte della giornata si estenderà alle regioni centrali del versante tirrenico e relative zone interne. Sulle restanti aree del Paese sarà presente una maggiore stabilità atmosferica fino al termine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media o leggermente sulle zone alpine, prealpine e sui rilievi appenninici settentrionali, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle restanti aree del Nord e sulle zone pianeggianti della Toscana e avremo dati in media. Sulle restanti regioni centrali e sulla Sardegna avremo dati termici in media o leggermente inferiori, al Sud e sulla Sicilia avremo dati termici inferiori. Nei valori massimi avremo dati termici superiori sulle zone alpine e prealpine, leggermente superiori sulle restanti aree del Nord, al Centro e sulla Sardegna, in media o leggermente superiori al Sud e sulla Sicilia.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Est-SudEst e sarà di intensità inizialmente debole con tendenza a rinforzare nel corso della seconda parte della giornata, fino a divenire di intensità moderata con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere poco mosso, il moto ondoso tenderà gradualmente ad aumentare nel corso della giornata, fino ad avere generali condizioni di mare mosso o molto mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in contenuta diminuzione nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi e leggermente superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.