Una saccatura di origine artica si è estesa dalla Groenlandia verso Sud fino a raggiungere le coste Atlantiche della Penisola Iberica e quelle del Nord Africa. Questo ha portato alla formazione di una profonda e ben strutturata area depressionaria che, per le ore centrali di oggi, è prevista collocarsi con un valore minimo di pressione al suolo di circa 980hPa in oceano Atlantico, a largo delle coste della penisola Iberica. La parte più orientale della descritta figura barica, tenderà nel corso della giornata ad espandersi verso levante, fino a raggiungere la nostra Penisola. Lo scenario barico viene completato da un'altra area di bassa pressione presente sullo Stretto di Sicilia, che inizialmente ancora condizionerà il tempo al Sud e sulla Sicilia. La descritta configurazione barica, nella sua interezza, porterà ad avere generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso al Nord, irregolarmente nuvoloso sulla Sardegna ed al Centro, da nuvoloso a molto nuvoloso al Sud e sulla Sicilia. Potranno aversi delle precipitazioni da isolate a sparse sulla Sardegna orientale e da sparse a diffuse sulla Sicilia, con particolare riferimento al settore orientale, e sulla Calabria meridionale. Nel corso della giornata seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla Sardegna, sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, che porterà ad una progressiva attenuazione dei fenomeni precipitativi e ad una avanzate e parziale dissipazione della copertura nuvolosa. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori sulle regioni settentrionali e valori in media o leggermente superiori sulle restanti aree del Paese, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo. Per i valori massimi avremo dati termici superiori sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 8 MARZO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti settentrionali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere calmo o quasi calmo.

Le Temperature: sono previste in generale aumento e faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori nei valori minimi e superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.