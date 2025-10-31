Le regioni settentrionali saranno interessate dalla sezione meridionale di un'ampia e profonda area di bassa pressione presente sul Nord Atlantico. Le regioni meridionali risentiranno ancora degli effetti di una goccia d'aria fredda presente sul bacino centrale del Mediterraneo. Le regioni centrali e la Sardegna saranno interessate da un accennato promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso al Nord, dove potrebbero aversi anche delle isolate e locali precipitazioni. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Al Sud e sulla Sicilia sarà presente una irregolare copertura nuvolosa, che potrà dare origine a precipitazioni a precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, fenomeni precipitativi che tenderanno ad attenuarsi nel corso della giornata. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici generalmente in media. Nei valori massimi avremo dati termici superiori al Nord, al Centro, sul Molise e sulla Campania, sulle restanti aree del Sud e sulle due Isole maggiori, avremo valori termici generalmente in media.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 1 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti settentrionali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso.

Le Temperature: sono previste in lieve flessione nei valori minimi e in contenuto aumento nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi e superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.