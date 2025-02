Nel corso della giornata un cuneo dell'alta pressione delle Azzorre si estenderà con gradualità verso Est, fino a raggiungere la nostra Penisola, le estreme regioni meridionali e le due isole maggiori saranno ancora interessate da una blanda circolazione a carattere ciclonico. La descritta configurazione barica, nella sua interezza, porterà ad avere generali condizioni di tempo stabile e sostanzialmente soleggiato, su quasi l'intero territorio nazionale, eccezion fatta per il settore più meridionale della Calabria e la Sicilia. Aree geografiche che saranno ancora interessate da una diffusa instabilità atmosferica, che favorirà l'insorgere di una irregolare copertura, che potrebbe dare origine a delle locali e deboli precipitazioni. Nel corso della seconda parte della giornata, un contenuto aumento della copertura nuvolosa, potrebbe aversi sulle regioni nord-orientali, sulle Marche, l'Umbria, la Toscana e l'alto Lazio, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. In serata anche la Sardegna si assisterà ad un graduale aumento della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature faranno registrare, nei valori minimi dati termici in leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Per i valori massimi avremo dati termici superiori sulle regioni settentrionali e centrali, in media sulle restanti aree del Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, dei temporanei addensamenti nuvolosi maggiormente consistenti potrebbero aversi nel corso delle ore notturne, al primo mattino ed in serata, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere calmo o quasi calmo in prossimità delle zone costiere e poco mosso a largo.

Le Temperature: sono previste in contenuta diminuzione, più apprezzabile nei valori minimi, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente inferiori nei valori minimi ed in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.