Nel corso della giornata saremo interessati dalla parte più meridionale di una saccatura di origine artica, figura barica che dall'Europa settentrionale si è estesa verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. La configurazione barica ci esporrà ad avvezioni di aria mite ed umida, che si muovono secondo una direttrice di moto, mediamente, da Ovest verso Est, si tratta del cosiddetto flusso di correnti zonali. In seno alle stesse si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi, che si alterneranno tra loro a periodi segnati da schiarite, localmente anche ampie. Situazione che porterà alla formazione di una irregolare copertura, nel corso della giornata avremo delle schiarite, anche ampie, che si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. Le descritte condizioni meteorologiche, nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature faranno registrare, sia nei valori minimi che nei valori massimi, dati termici superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, che potrebbero dar luogo a delle precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Ovest (Libeccio) e sarà di intensità da debole a moderata, con tendenza ad una graduale attenuazione nel corso della giornata.

Lo Stato del mare: è previsto essere, inizialmente, mosso o localmente molto mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della giornata.

Le Temperature: sono previste in generale diminuzione, più apprezzabile nei valori minimi. Nel complesso faranno registrare dati termici superiori, sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa, nel corso delle ore notturne, sulle zone collinari.