Continuiamo ad interessati dalla parte più orientale di una profonda saccatura di origine artica, che dal Nord Atlantico si è estesa verso Sud fino a raggiungere la penisola Iberica ed il bacino occidentale del Mediterraneo. Sui paesi dell'Europa orientale é presente un'area di alta pressione, che non permette l'evoluzione verso Est della saccatura, facendola stazionare, a grandi linee, sulle stesse e già citate aree geografiche. Configurazione barica che ci esporrà ad un'intesa avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza dai quadranti meridionali, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e sulla Toscana. A detta nuvolosità sulle regioni nord-occidentali e sulla Sardegna, potranno essere associate delle precipitazioni da sparse a diffuse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale e che potranno far registrare cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Sulle restanti aree del Nord e sulla Toscana, potranno aversi delle precipitazioni da isolate a sparse, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio. Sulle restanti aree del Paese sarà presente una irregolare copertura nuvolosa, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, a detta nuvolosità potranno essere associate delle locali precipitazioni, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intera Penisola. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente inferiori sulle regioni nord-occidentali e sulla Sardegna, altrove avremo dati termici superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 16 APRILE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti che potrebbero dar luogo ad isolate precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. In serata assisteremo ad un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità da debole a moderata, con tendenza a rinforzare nel corso della seconda parte della giornata fino a divenire, in serata, di intensità forte, con raffiche che potranno raggiungere l'intensità di burrasca forza 7.

Lo Stato del mare: è previsto essere inizialmente mosso o localmente molto mosso, la tendenza sarà verso un ulteriore aumento del moto ondoso nel corso della seconda parte della giornata, fino ad avere condizioni di mare da molto mosso ad agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte al vento.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in contenuto aumento nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici superiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.