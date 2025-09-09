Saremo interessati dal transito di un cavo d'onda, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, in quota, legato ad una profonda area di bassa pressione atmosferica presente sul Nord Atlantico. Figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza, mediamente, da SudOvest, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Da segnalare che sono previsti fenomeni precipitativi a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, non si esclude possano aversi locali grandinate, sulla Sardegna, le regioni centrali, la Romagna, le regioni Nord-orientali e più marginalmente sulla Campania. Su dette aree geografiche potrebbero registrarsi delle cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici generalmente in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord, sulla Sardegna e sulla Toscana, mentre sulle restanti aree del Paese avremo valori termici superiori. Nei valori massimi avremo dati termici inferiori sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e sulle regioni centrali, al Sud e sulla Sicilia avremo dati termici superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 10 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con associate precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, non si esclude possano aversi locali grandinate. Nel corso della seconda parte della giornata assisteremo ad un contenuto miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà ad una parziale dissipazione della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Sud-SudEst e sarà di intensità moderata con possibili locali rinforzi fino a forte. Nel corso della mattinata ruoterà gradualmente fino a disporsi di direzione di da Sud-Ovest (Libeccio) e sarà ancora di intensità moderata con possibili locali rinforzi fino a forte. Dei locali ed intensi colpi di vento potrebbero aversi in concomitanza col manifestarsi di fenomeni precipitativi a carattere di rovescio o temporale.

Lo Stato del mare: è previsto essere molto mosso o localmente agitato.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in diminuzione nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori nei valori minimi ed inferiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa o cattiva, sulle zone collinari ed in occasione del manifestarsi di fenomeni precipitativi a carattere di rovescio o temporale