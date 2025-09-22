Saremo interessati dalla parte orientale di una goccia d'aria fredda presente sulla Francia, figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza, mediamente, da SudOvest, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Sul Lazio, l’Umbria, la Campania e sulle regioni nord-orientali, potrebbero registrarsi delle cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente inferiori al Nord, sulla Sardegna, sulle regioni dell'alto e medio versante e relative zone interne, sulle restanti aree del Paese avremo valori termici in media o leggermente superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con associate precipitazioni da isolate a sparse che potranno essere anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità. Nel corso del pomeriggio seguirà un relativo miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà ad una graduale cessazione dei fenomeni precipitativi e ad una progressiva dissipazione della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità da debole a moderata. Nel corso della seconda parte della giornata ruoterà gradualmente fino a disporsi di direzione di provenienza da Nord-Ovest (Maestrale) e sarà di intensità da debole a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere mosso o localmente molto mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in diminuzione nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente superiori nei valori minimi ed inferiori in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari ed in occasione del manifestarsi di fenomeni precipitativi a carattere di rovescio o temporale.