Saremo interessati ancora da un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato, che continua a presentare una blanda circolazione atmosferica a carattere ciclonico, conseguenza di una relativa area di bassa pressione estesa dalla penisola Iberica al Nord Africa. Configurazione barica che favorirà la formazione di una irregolare copertura nuvolosa, che a tratti potrà risultare anche compatta, che inizialmente è prevista interessare, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, tutte le nostre regioni. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni previste interessare soprattutto le regioni meridionali e la Sicilia, qualche residuo ed isolato fenomeno precipitativo potrebbe aversi sul versante orientale della Sardegna e sul basso Lazio. Ad iniziare del primo mattino, assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, che porterà ad avere una avanzate dissipazione della copertura nuvolosa, fino a che il cielo si presenterà poco nuvoloso. Situazione che nel prosieguo della giornata andrà ad interessare progressivamente anche le regioni centrali. Al Sud e sulle due isole maggiori il cielo si presenterà ancora irregolarmente nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche in serata. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici inferiori sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, sulle restanti aree del Paese avremo valori termici in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle regioni settentrionali, la Sardegna e sulle regioni del medio versante tirrenico, sulle restanti aree del Paese avremo valori termici in media o leggermente inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 3 MARZO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà inizialmente di intensità da moderata a forte, con tendenza ad una graduale attenuazione nel corso della giornata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa, nell'allontanarsi dalla stessa il moto ondoso tenderà gradualmente ad aumentare, fino ad avere condizioni di mare molto mosso a largo, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

Le Temperature: sono previste in diminuzione nei valori minimi e senza variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente inferiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.