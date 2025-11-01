Nel corso della giornata saremo interessati dal transito di un cavo d'onda, collegato ad un'ampia area di bassa pressione presente sul Nord Atlantico. Figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza dai quadranti occidentali, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso al Nord e sul settore settentrionale della Toscana, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni precipitativi potrebbero far registrare, localmente, cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Sulle restanti aree del Paese sarà presente una irregolare copertura nuvolosa, nel della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici generalmente in media. Nei valori massimi avremo dati termici in media al Nord e sulle due Isole maggiori, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 2 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. Nel corso della seconda parte della giornata a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole. Nel corso della seconda parte della giornata si disporrà di direzione di provenienza dai quadranti meridionali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere poco mosso, un contenuto aumento del moto ondoso é previsto aversi nel corso della seconda parte della giornata, tale da avere generali condizioni di mare mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in contenuta diminuzione nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.