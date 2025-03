Al suolo é presente un campo di pressione alto e livellato, che continua ad essere caratterizzato da una componente circolatoria a carattere ciclonico. Ciò è dovuto alla presenza di un cavo d'onda in quota, che ha favorito la formazione di un'area di bassa pressione che, per le ore centrali di domenica, è prevista collocarsi con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1015hPa, sul nord Africa. Figura barica che porterà ad avere iniziali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche interesseranno tutte le nostre regioni. Sarà presente una estesa e compatta copertura nuvolosa, che potrà dare luogo a delle precipitazioni da isolate a sparse, che localmente potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio. I fenomeni precipitativi sono previsti interessare principalmente le regioni centrali, le meridionali e le due isole maggiori. Dal primo mattino seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche ad iniziare dalle regioni settentrionali, che sulle stesse porterà ad una dissipazione della nuvolosità, fino a che il cielo si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Miglioramento che nel corso del prosieguo della giornata andrà ad estendersi, gradualmente, anche alle alle regioni centrali e alla Sardegna, portando ad una parziale dissipazione della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali e residue precipitazioni. Al Sud e sulla Sicilia, permarranno condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato fino al termine della giornata. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori sulle regioni settentrionali sulle restanti aree del Paese avremo valori termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo. Nei valori massimi avremo dati termici generalmente in media.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 2 MARZO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con associate precipitazioni da isolate a sparse, che localmente potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio. Nel corso della mattinata assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, che porterà alla progressiva cessazione delle precipitazioni e ad una parziale dissipazione della copertura nuvolosa, tale che il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso fino al termine della giornata.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità da moderata a forte.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa, nell'allontanarsi dalla stessa il moto ondoso tenderà gradualmente ad aumentare, fino ad avere condizioni di mare molto mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media, sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari nel corso della notte ed al primo mattino.