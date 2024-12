CIVITAVECCHIA – In attesa della convocazione della prossima riunione del tavolo interministeriale aperto grazie alla legge Battilocchio -D’Attis per delineare il futuro dei territori di Civitavecchia e Brindisi dopo il phase out dal carbone previsto per il 2025 - inizialmente previsto per fine gennaio, ma con molta probabilità da svolgere a fine mese - il vicepresidente della Regione Lazio, l’onorevole Roberta Angelilli, ha deciso di riconvocare Enel e le parti sociali, economiche e politiche del territorio, coinvolte nella fase della decarbonizzazione della centrale di Torrevaldaliga Nord.

L’appuntamento è fissato per il 19 febbraio prossimo, per continuare a discutere attorno alla piattaforma programmatica stilata dal territorio e per cercare di avere delle risposte concrete e fattibili da parte di Enel su quelli che saranno i progetti per Civitavecchia, una volta dismessa la centrale di Torrevaldaliga nord.

©RIPRODUZIONE RISERVATA