CIVITAVECCHIA – «Forse sarebbe utile per il commercio cittadino conoscere il parere delle associazioni di categoria in merito alla Ztl». Lo sottolinea l’ex dirigente nazionale di Confcommercio Tullio Nunzi, intervenendo nel dibattito sull’istituzione di una Ztl nel centro cittadino, progetto dell’attuale amministrazione Piendibene.

«Non sono contrario alla Ztl, purché concordata e concertata in una logica di sistema – ha spiegato Nunzi – con precise disposizioni relative ai parcheggi e al trasporto pubblico locale, ovviamente concordate con le associazioni di categoria. Queste ultime, conosciuto il progetto, convocano i propri iscritti, in una assembla possibilmente pubblica, ascoltano le indicazioni che si presentano e avviano proposte di modifiche. Al momento, dalle notizie della stampa e dalle affermazioni dell’amministrazione non si comprendono tempi e indicazioni certe. Presumo che le organizzazioni di categoria siano state contattate e informate del progetto. Un loro comunicato stampa – ha concluso - rasserenerebbe e tranquillizzerebbe i timori espressi nei social da commercianti».