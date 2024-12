Nella sala conferenze Cunicchio della Camera di commercio, è stato presentato il progetto “Territorio in movimento – sinergie per lo sviluppo locale”, frutto della collaborazione tra la Camera di commercio Rieti Viterbo, Confesercenti e la Fondazione Its agroalimentare, capofila del progetto.

L’evento ha visto la partecipazione di illustri personalità, tra cui Eugenio Stelliferi, Presidente dell’Its academy Agroalimentare, Vincenzo Peparello, presidente della Confesercenti e Francesco Monzillo, segretario generale della Camera di commercio Rieti Viterbo.

Il progetto “Territorio in movimento” si propone di rivoluzionare il panorama turistico delle province di Rieti e Viterbo attraverso l’innovazione, la collaborazione e l’integrazione tra territorio e imprese, al fine di creare un ecosistema turistico avanzato e integrato a livello nazionale. L’iniziativa si focalizza principalmente sul settore agroalimentare e turistico, sottolineando l’importanza del made in Italy e il notevole sviluppo delle eccellenze enogastronomiche nell’arco degli ultimi 10-15 anni. L’Its academy agroalimentare emerge come un partner fondamentale in questo contesto, mostrando un crescente interesse nel coinvolgere giovani professionisti e nell’ottimizzare la gestione delle strutture alberghiere e agroalimentari.

Obiettivi e iniziative. Il progetto mira a potenziare la competitività del territorio, trasformandolo in un prodotto turistico appetibile sul mercato. Un’attenzione particolare è rivolta all’accoglienza e alla produzione, coinvolgendo aziende agrituristiche e di produzione agroalimentare. Si introduce il concetto di destagionalizzazione come strategia per mitigare gli effetti della stagionalità e migliorare l’attrattività del territorio durante tutto l’anno. Attraverso la promozione di prodotti locali e servizi turistici all’avanguardia, il progetto mira a stimolare e sostenere l’innovazione nel settore turistico. L’obiettivo è creare un network di prodotti e servizi turistici che riflettano l’unicità di ogni territorio, promuovendo un turismo più diversificato e sostenibile e generando opportunità di sviluppo economico e occupazionale a livello locale e nazionale. Eventi e pacchetti turistici. Tra le iniziative previste, spicca la partecipazione ad eventi specifici come la festa delle ciliegie e altri appuntamenti locali per promuovere le specialità regionali come marmellate, miele e olio extravergine di oliva. Tali eventi fanno parte di una strategia complessiva che include la creazione di pacchetti turistici durante la bassa stagione per incrementare il turismo e la permanenza dei visitatori. La presentazione si conclude con un sentito ringraziamento agli organizzatori e ai partner del progetto, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e privati per il successo dell’iniziativa. Viene inoltre menzionata la preparazione a nuove opportunità di finanziamento che potrebbero emergere, particolarmente in risposta ai fondi Pnrr e altre iniziative regionali.

Il progetto “Territorio in movimento” punta di diventare un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile e innovativo del territorio, contribuendo alla crescita economica e sociale delle comunità locali.

