È in programma il prossimo 13 giugno dalle ore 15 alle 17 il seminario gratuito online “Il ruolo del verde pubblico nella transizione ecologica” promosso dal Punto impresa digitale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo e dall’Azienda speciale camerale Centro Italia nell’ambito del progetto “Doppia transizione digitale ed ecologica”, in collaborazione con gli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Odaf) di Rieti e di Viterbo. Relatore dell’evento sarà il professor Tony Urbani, ricercatore del dipartimento Disucom, Università della Tuscia, che dopo aver introdotto il concetto di transizione ecologica e del perché ne abbiamo bisogno, si soffermerà sul fatto che la transizione ecologica non rappresenta solo una serie di soluzioni tecnologiche, ma anche di processi sociali, politici e culturali, determinando quindi un vero e proprio cambio di paradigma. Nella seconda parte dell’incontro il relatore affronterà il tema della percezione del verde urbano e delle sue funzioni – da arredo urbano ad elemento di benessere e salute dei cittadini – per poi spiegare le motivazioni per cui il verde urbano può facilitare la transizione ecologica, dal punto di vista della geoingegneria, oltre che dal punto di vista sociale, benessere e salute.

Il seminario è accreditato dagli Odaf di Viterbo e Rieti per i dottori agronomi e forestali riconoscendo 0,25 CF professionali per la partecipazione al webinar. Per partecipare è necessario iscriversi al link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7DyIH8z6S8OCONLxvQ-ZwA. Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo promozione@aziendacentroitalia.it.