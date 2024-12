SUTRI - Sostenere il commercio locale promuovendo lo shopping natalizio negli esercizi di vicinato significa fare crescere la comunità.

Per questo, in occasione delle festività, l'assessore Antonio Tosi lancia un appello a «sostenere le attività locali» così da «far parte del cuore pulsante di Sutri». Stando alle previsioni elaborate da Confartigianato su scala nazionale, le famiglie a dicembre spenderanno 26,5 miliardi di euro, ossia il 27,6% in più della media annuale. Questa propensione all'acquisto, secondo l'assessore Tosi deve tradursi in scelte consapevoli. «Gli artigiani, i commercianti e i piccoli imprenditori della nostra città - ricorda l'assessore Tosi - rappresentano una risorsa inestimabile per l'economia locale e per la nostra cultura. Acquistare dai negozi del territorio significa, pertanto, promuovere prodotti unici e di qualità, espressione autentica della tradizione locale; ma significa anche rafforzare il tessuto economico e sociale della comunità e contribuire al benessere e alla crescita del nostro territorio».

Secondo Tosi, dunque «ogni acquisto locale è un dono non solo per chi lo riceve, ma anche per Sutri stessa». Da qui l'appello dell'assessore ai cittadini: «Questo Natale, scegliete di fare la differenza».

