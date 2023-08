La formazione e l’attenzione alla sicurezza di datori di lavoro e dipendenti non vanno in vacanza. Confartigianato Imprese di Viterbo organizza il corso di aggiornamento PES/PAV rivolto a chi opera su o in prossimità di impianti elettrici sotto tensione in BT (bassa tensione) e fuori tensione in AT (alta tensione) e BT. Il corso fornisce la formazione obbligatoria prescritta dal Testo Unico (art 82 e ss.). Le norme CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2 (rif. CEI 11-48 e 11-49), norme quadro per “L’esercizio degli impianti elettrici”, definiscono le regole che devono essere osservate durante l’esecuzione di lavori nei quali l’operatore può essere esposto a rischi elettrici. La norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” ha l’obiettivo di individuare i soggetti coinvolti, la loro formazione e addestramento, per eseguire in sicurezza i lavori elettrici.

Sulla base della norma CEI 11-27 e delle altre normative applicabili, viene organizzato questo corso di formazione per l’esecuzione dei lavori elettrici, al fine di consentire al datore di lavoro di attribuire le qualifiche per l’esecuzione dei lavori elettrici. Lo scopo del percorso formativo, della durata di sedici ore, è fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale che svolge lavori elettrici, con particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori, anche con esempi descrittivi di lavori riconducibili a situazioni impiantistiche reali.

La sessione formativa si terrà a settembre prossimo. Per info e iscrizioni contattare il numero 0761-33791, mail info@confartigianato.vt.it

