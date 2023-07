Anche quest’anno la Camera di commercio di Rieti Viterbo aderisce al progetto Sostegno export italia, iniziativa a favore dell’internazionalizzazione delle imprese italiane promossa da Unioncamere, ed apre le iscrizioni al programma gratuito alle imprese dell’Alto Lazio. Per le aziende aderenti, il programma Sei offre: servizi di informazione, formazione e assistenza all’estero per promuovere e rafforzare l’export italiano, export check-up per identificare i bisogni e le necessità delle aziende, orientamento ai mercati esteri per identificare il mercato a più alta potenzialità per il prodotto dell’azienda, percorsi formativi, sviluppo di Piani Export per definire la strategia di ingresso nel mercato target, percorsi e iniziative di accompagnamento all’estero. Per ulteriori informazioni contattare Annamaria Olivieri, responsabile del Servizio internazionalizzazione e Progetti europei, marketing e turismo.