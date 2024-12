Il marchio Tuscia viterbese sarà protagonista di due iniziative promosse dalla Camera di commercio di Rieti Viterbo nell’ambito del Fam trip organizzato dal 16 al 23 marzo dal Giardino segreto di PromoTuscia, tour opperator specializzato in viaggi in giardini e dimore storiche e congressi e Asdi (Associazione dimore storiche italiane) in collaborazione con Bellavista tour operator, operatore leader del prodotto Italia in Usa.

L’educational tour è rivolto ad agenti dell’Italy travel promotion council (Itpc) con sede a New York e con head office a Boston. Negli ultimi 20 anni Itpc ha supportato le agenzie di viaggio del council, lavorando in collaborazione con i partner italiani alla realizzazione di fam trip (acronimo inglese di Familiarization trip ovvero “viaggio di familiarizzazione”) che hanno lo scopo di promuovere le destinazioni italiane. L’Itpc ha una rete agenziale di oltre 7mila agenti e ha deciso di ampliare la gamma dei propri prodotti turistici tematici (giardini, dimore storiche, turismo green e gastronomia) vagliando la possibilità di far inserire la destinazione Tuscia tra quelle proposte dagli agenti ai propri clienti.

Gli eventi organizzati dalla Camera di commercio di Rieti Viterbo saranno il 21 e il 22 marzo. In particolare, la prima iniziativa prenderà vita a Villa Ascenzi, nel centro storico di Viterbo, dove saranno presentati i prodotti del marchio Tuscia viterbese attraverso una degustazione.

Il giorno successivo, ci si sposterà all’hotel Salus terme di Viterbo, dove nel tardo pomeriggio l’ente camerale organizzerà un incontro B2B tra gli operatori americani ed i referenti di alcune selezionate strutture ricettive del marchio Tuscia viterbese.

