«Accolgo con soddisfazione la notizia dell’avvio della consultazione pubblica per la riconversione e la reindustrializzazione dell'area dell'ex centrale Enel a carbone di Torrevaldaliga Nord”. Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, in riferimento alla pubblicazione, sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy, di un invito a manifestare interesse rivolto agli imprenditori e finalizzato alla presentazione di progetti per la definizione di un piano di potenziamento del sito e delle aree limitrofe al porto di Civitavecchia. L’iniziativa, promossa dal Comitato per il coordinamento del phase-out della centrale a carbone presieduto dal Mimit, mira a garantire trasparenza e concertazione tra tutte le parti coinvolte, con un focus su investimenti strategici destinati a favorire la riconversione e lo sviluppo economico e sociale a lungo termine. “La consultazione pubblica – spiega l’onorevole Rotelli - rappresenta un’opportunità concreta per tracciare, insieme alle imprese, una programmazione di sviluppo e riqualificazione volta a delineare un futuro sostenibile, innovativo e produttivo per tutto il territorio. Quella di oggi è una tappa fondamentale del percorso avviato per trasformare una crisi in una grande opportunità per Civitavecchia, per cui ringrazio il ministro Adolfo Urso e il sottosegretario alle crisi d’impresa del Mimit, Fausta Bergamotto”, conclude Rotelli.