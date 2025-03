Pirelli ha annunciato il lancio di un nuovo modello di pneumatico estivo della gamma "Cinturato", un prodotto "dedicato alle vetture premium, dalle berline ai CUV, specializzato sia nel primo equipaggiamento sia nel ricambio", come si legge nella nota stampa pubblicata dal produttore sil proprio sito ufficiale lo scorso febbraio. La nuova gomma scaturisce dal lavoro di ricerca e sviluppo portato avanti con tecnologie innovative, inclusa la progettazione virtuale.

Le caratteristiche tecniche del nuovo Cinturato Pirelli

All'interno del comunicato stampa di presentazione, Pirelli indica le varie innovazioni tecnologiche che caratterizzano il nuovo pneumatico; questi contribuirà ad ampliare la famiglia dei prodotti 'Cinturato', che già è parte integrante del catalogo del produttore meneghino in cui trovano spazio gomme estive, invernali e multistagionali adatti ai più disparati segmenti di mercato, anche quello elettrico. Anche il nuovo Cinturato, infatti, sarà disponibile in abbinamento alle tecnologie esclusive del produttore, incluso Elect, il pacchetto dedicato ai veicoli a propulsione elettrica e ibrida plug-in. In tal modo, l'offerta Pirelli diventa ancor più ampia e strutturata, con numerose opzioni disponibili tanto tramite i canali fisici tradizionali quanto online, grazie a store specializzati come euroimportpneumatici.com. Lo pneumatico estivo Cinturato sarà reso disponibile in una gamma di ben 21 misure e calettamenti, comprese tra i 16 e i 20 pollici.

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, si legge, "il balzo in avanti del nuovo prodotto si deve in primo luogo alle mescole innovative composte da materiali studiati e brevettati da Pirelli, che hanno permesso di superare i tradizionali compromessi legati allo sviluppo dei pneumatici, conciliando esigenze contrapposte come aderenza in frenata con durata chilometrica e resistenza al rotolamento". Ciò è stato possibile grazie all'impiego di un nuovo polimero con una struttura a forma di stella e alla creazione di una speciale miscela di resine aggiunte alla mescola assieme ad una silice di nuova generazione (la "SmartNet Silica"), composta da elementi regolari di forma allungata. Grazie a tale conformazione, spiegano dalla Pirelli, "è capace di conciliare altre due prestazioni tipicamente contrapposte: in curva offre maggiore aderenza e stabilità, mentre in rettilineo contribuisce a contenere la resistenza al rotolamento."

I risultati dei primi test

Il 13 marzo scorso, Pirelli ha reso noti gli esiti dei primi test comparativi che hanno interessato il nuovo Cinturato; in un altro comunicato stampa, il produttore ha fatto sapere che "ha conquistato il primo posto nella prova comparativa condotta da Tyre Reviews sui pneumatici estivi premium". Le prove sono state svolte testando una selezione di prodotti di fascia alta, tutti dello stesso dimensionamento (225/50 R17); il test ha previsto l'impiego delle gomme in condizioni reali su fondo sia asciutto che bagnato. Il Cinturato Pirelli, si legge nella nota del costruttore, "si è piazzato primo tra i 7 candidati testati, offrendo prestazioni eccellenti in tutte le categorie (aderenza su asciutto e bagnato, aquaplaning, comfort, rumorosità e resistenza al rotolamento), dimostrando un perfetto bilanciamento tra sicurezza ed efficienza".

Nelle prove su fondo asciutto, il Cinturato Pirelli ha dimostrato ottime doti di stabilità e aderenza, ottenendo inoltre il miglior tempo sul giro singolo e il miglior riscontro in frenata; dal test sul bagnato, invece, è emerso un ottimo bilanciamento e una spiccata precisione di guida, che sono valsi allo pneumatico un ottimo posizionamento rispetto agli altri prodotti di categoria testati. Infine, come si apprende dal comunicato stampa, "ha ottenuto il miglior risultato nel test di aquaplaning in curva, con la massima aderenza registrata tra tutti i candidati". Tali risultati sono dovuti al pattern del battistrada a incavi trasversali continui in grado di ottimizzare la risposta della gomma l'handling sul bagnato; in aggiunta, gli angoli ottimizzati degli intagli favoriscono la riduzione del rumore e la tenuta di strada.