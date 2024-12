CIVITAVECCHIA – La CNA di Viterbo e Civitavecchia organizza due incontri informativi a settembre per preparare le imprese all'introduzione della "Patente a Crediti", un nuovo documento digitale promosso dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Questo strumento mira a migliorare gli standard di sicurezza sul lavoro, concentrandosi soprattutto sul settore edilizio.

La Patente a Crediti sarà obbligatoria per tutte le imprese della filiera edilizia, ad eccezione di quelle che forniscono esclusivamente servizi intellettuali. Sarà necessaria per imprese affidatarie ed esecutrici e per i lavoratori autonomi nei cantieri temporanei e mobili.

CNA Viterbo e Civitavecchia supporta le imprese nella preparazione e presentazione della documentazione necessaria per ottenere la patente a crediti. L'Associazione è a disposizione per chiarimenti e assistenza completa durante tutto il processo burocratico.

Gli incontri informativi si terranno:

Lunedì 16 settembre alle ore 16 presso la sede CNA di Civitavecchia, Via Palmiro Togliatti, 7

Mercoledì 18 settembre alle ore 16 presso la sede CNA Sostenibile di Viterbo, Via dell’Industria snc (Loc. Poggino).

Le imprese interessate a partecipare possono manifestare il proprio interesse tramite questo link: https://forms.gle/h2j9DRL86AngaZf96