Dal 26 settembre al 2 ottobre torna la seconda edizione della Milano Beauty Week, la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere. Un’iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, che si concretizza in un progetto culturale, ideato per promuovere i valori e le caratteristiche che rendono la filiera cosmetica un’eccellenza del made in Italy riconosciuta in tutto il mondo. Gli storici Palazzo Giureconsulti e Palazzo Castiglioni saranno i due hub principali dell’evento ma la settimana sarà caratterizzata da numerose iniziative diffuse in tutta la città. Il palinsesto della Milano Beauty Week è stato presentato a Palazzo Marino, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, Alessia Cappello, del presidente di Cosmetica Italia, Benedetto Lavino, della vicepresidente di Cosmetica Italia con delega a Milano Beauty Week, Ambra Martone, del presidente di Bologna Fiere, Gianpiero Calzolari, del presidente di Dermocosm, Antonino Di Pietro, dell’amministratore delegato di Althesys, Alessandro Marangoni, e del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada.

“Lo scorso anno abbiamo avviato un progetto culturale estremamente ambizioso e senza precedenti: ideare e realizzare un evento di grande portata che potesse raccontare a chiunque i valori del nostro settore, la sua rilevanza per il Sistema Paese e l’indispensabilità del cosmetico”, ha commentato Benedetto Lavino. “Ne è nata la prima edizione di Milano Beauty Week che, con più di 10mila visitatori presso Palazzo Giureconsulti, un totale di oltre 900 eventi che hanno coinvolto oltre 100 aziende cosmetiche e più di 100 store e operatori del settore, ha segnato un debutto di assoluto successo”. “Su queste solide basi – ha proseguito – sono partiti i lavori per proporre alla città di Milano una seconda edizione dell’iniziativa ancor più ampia e articolata. Milano Beauty Week è infatti l’appuntamento che vuole contribuire ad affermare il comparto della cosmesi come una delle eccellenze del Made in Italy: un settore che genera ricchezza e valore per l’intero Paese, crea occupazione, investe costantemente in ricerca e innovazione ed è riconosciuto in tutto il mondo per gli elevati standard della sua offerta”.

“L’ampiezza del nostro palinsesto è già evidenziata dal raddoppio degli hub principali – ha sottolineato Ambra Martone – . Accanto a Palazzo Giureconsulti, che fin dalla prima edizione è stato il nostro “beauty village” con corner esperienziali, talk di approfondimento, laboratori olfattivi e floreali, focus su sostenibilità e cosmesi, intrecci e degustazioni col mondo del vino e appuntamenti curati dalle aziende aderenti, quest’anno anche Palazzo Castiglioni aprirà le sue porte a Milano Beauty Week con Beauty Gives Back, l’evento di raccolta fondi a favore de La forza e il sorriso Onlus, e Love is in the Hair che coinvolgerà il mondo dell’acconciatura sempre con finalità charity a favore della Onlus, il congresso scientifico DERMOCOSM e la mostra Viaggio nella profumeria italiana promossa da Fenapro e Imagine”.