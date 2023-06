CIVITAVECCHIA – Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a Civitavecchia il prossimo 22 giugno. La sezione locale del sindacato, insieme a Fiom e Filtcem, lo hanno invitato a partecipare all’assemblea territoriale in programma alla centrale Enel di Tvn, luogo simbolo del lavoro in città. E questo in vista della manifestazione che la Cgil sta organizzando per sabato prossimo, 24 giugno, a Roma, in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale. All’assemblea interverranno i lavoratori dell’indotto. L’appuntamento è, a partire dalle 9, presso il centro informazione Enel; sarà anche l’occasione per discutere del ruolo di Civitavecchia e di Tvn nel percorso legato alla transizione energetica.