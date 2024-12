Cersaie 2024, il sindaco Luca Giampieri ieri a Bologna per visitare i prestigiosi stand delle aziende ceramiche del distretto industriale di Civita Castellana presenti al salone internazionale della ceramica, dell’architettura e dell’arredo bagno: Azzurra, Alice, Art Ceram, Gruppo Colavene (che comprende anche Axa, Colacril, Tamanaco, Lablù), Kerasan, Flaminia, Simas, GSG, Xilon e Olympia.

«Come ogni anno, le imprese ceramiche del nostro distretto, leader mondiali dell’arredo bagno, sono protagoniste al Cersaie – afferma il primo cittadino -, con le loro proposte all’insegna dell’innovazione tecnologica ma anche del rispetto di quella tradizione che rende la produzione civitonica unica al mondo».

«Design all’avanguardia, soluzioni per ogni esigenza, attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico, limitazione del consumo d’acqua, scarico a vortice, capacità di differenziarsi nei vari settori dell’arredo bagno – continua Giampieri -: sono tantissime le novità proposte dalle aziende civitoniche, continuamente alla ricerca di idee originali e rispondenti alle richieste del mercato».

«Anche multinazionali europee ed extraeuropee fanno riferimento alle aziende del distretto e del suo indotto per il loro know how, ovviamente brevettato, a dimostrazione che l’ingegno civitonico fa scuola nel mondo – conclude Giampieri -. Io non posso che ringraziare queste realtà, che sono il motore propulsore della nostra economia territoriale e che portano, giorno dopo giorno, il nome di Civita Castellana e dell’intero distretto industriale nell’olimpo delle eccellenze mondiali del settore».

