RONCIGLIONE - Dopo il successo della prima edizione di settembre, la Fiera Farnesiana torna a Ronciglione in versione tutta natalizia per promuovere le eccellenze made in Italy, con stand di artigianato artistico, oggettistica, hobbystica, mostre d’arte e prodotti tipici locali.

L’evento, promosso dal comune di Ronciglione, nasce per rendere omaggio all’antico splendore della città durante la dinastia dei Farnese nell’alto medioevo, che rese Ronciglione un importante fulcro dell’artigianato, con concerie, ramiere, ferriere e stamperie a servizio dello Stato Pontificio.

Sabato 16 e domenica 17 dicembre, nella centralissima via Roma, sono attesi oltre quaranta stand di artigiani e produttori locali, tra vin brulé, caldarroste, zucchero filato, truccabimbi, la casetta di Babbo Natale ed una giostra d’epoca per i più piccoli. Si accende così la magia delle feste nella splendida cornice del Borgo dei Borghi 2023, in un’atmosfera resa ancora più unica dal Christmas Laser Show, un suggestivo gioco di luci che dal 16 al 23 dicembre illuminerà la Chiesa della Provvidenza al calar della sera. «La prima edizione ha fatto da apripista ad un progetto di valorizzazione del made in Italy che vogliamo rendere duraturo nel tempo – ha commentato il consigliere comunale delegato agli eventi Francesco Laurenti – un contenitore che si contraddistingue per qualità e capacità di racchiudere diverse situazioni, fungendo da volano alla promozione di Ronciglione e delle eccellenze del nostro territorio. Sarà una fiera natalizia ricca di stand nella quale le famiglie, i bambini ed i turisti potranno respirare tutta la magia del Natale, con vin brulé, cladarroste, Casa di Babbo Natale, una giostra d’epoca e tanto altro. Ringrazio la Banca Lazio Nord, sponsor ufficiale della manifestazione, e la ditta Spina Service per l’importante contributo. Vi aspettiamo numerosi».

