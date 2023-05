Roma, E' stata avviata dall'Inps la procedura per l’immissione in ruolo di ulteriori 340 unità di personale, con avviso pubblicato il 16 maggio 2023, nella sezione relativa al 'Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’Inps, area C, posizione economica C1', del sito istituzionale dell'ente di previdenza. Lo comunica una nota.

Tenuto conto delle unità di personale immesse in ruolo, si legge, in esito alla convocazione per la sottoscrizione del contratto dei primi 4124 candidati il 17 maggio, i candidati collocati nelle posizioni da 4125 a 4464 della graduatoria sono stati informati dell’attivazione dell’applicativo per l’espressione dell’ordine di preferenza delle sedi a decorrere dal 18 maggio 2023. Nello specifico, ai 340 idonei di questa tornata sono state messe a disposizione le 719 sedi rimaste vacanti che non sono state scelte, né assegnate d’ufficio ai primi 4124. Tali sedi si collocano nelle Direzioni regionali di Piemonte, Lombardia, Veneto, Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e nella Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano.

L’individuazione delle sedi deriva da una stima della distribuzione ottimale di potenziali 4.843 nuovi assunti (comprensivi dei 4.124 già autorizzati e dei 719 autorizzati con Dpcm in corso di pubblicazione); utilizzando parametri oggettivi quali il carico di lavoro annuo, lo standard di produttività richiesto alle strutture di produzione e le risorse già in forza. I candidati idonei potranno scegliere le sedi di loro preferenza fino alle ore 15:00 del 24 maggio 2023. Subito dopo l'istituto provvederà all’assegnazione della sede secondo il punteggio conseguito da ciascun candidato, tenuto conto degli eventuali titoli di precedenza/preferenza, nonché sulla base di quanto disposto dall’art. 21 della L. 104/1992. L’assunzione avverrà il 5 giugno 2023.