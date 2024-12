Successo di imprenditori e pubblico per la mostra fotografica “Imprese d’autore”, allestista presso la sede di Unindustria e inaugurata lo scorso 16 maggio. Sono numerosi i visitatori che hanno ammirato gli scatti del fotografo Renato Franceschin in cui sono ritratte le storie, i settori produttivi, i prodotti e le professionalità di 23 aziende del Viterbese che hanno partecipato all’esposizione e sono presenti nel catalogo ufficiale. “Imprese d’autore” è un progetto di Unindustria, un viaggio di immagini e parole tra alcune delle realtà industriali del Lazio, giunto alla sua quarta edizione, che vuole raccontare le imprese attraverso storie senza parole, catturando l’essenza di ciò che rende ogni impresa unica e vibrante. Dopo le tappe di Latina, Aprilia e Rieti è ora la volta della Tuscia. Il racconto è fatto non leggendo report aziendali o analisi finanziarie, ma con l’obiettivo di una macchina fotografica e una cronaca che non lascia mai i visitatori come semplici spettatori, ma piuttosto protagonisti e partecipi dell’esposizione. «Ogni immagine è essa stessa racconto, è un frammento di narrazione, un momento fissato nel tempo che rivela tanto sulle persone dietro all’azienda quanto sulle sue aspirazioni, i suoi valori e la sua cultura – ha detto Sergio Saggini, presidente Unindustria Viterbo, durante la cerimonia di inaugurazione -. Dall’operaio impegnato in una fase della produzione a chi guida l’azienda con passione e visione, ogni ritratto cattura l’umanità e la determinazione che alimentano il motore dell’impresa. Attraverso di esse scorgiamo l’innovazione che trasforma settori, la collaborazione che alimenta il successo e la resilienza che supera le sfide». Le aziende protagoniste sono: Basaltina, Belli, Ceramica Catalano, Ceramica Flaminia, Coccia Sesto, Colavene, Dimar Group, Fiorillo, Flati, Gajarda, Immobiliare Viterbo, Impresa Costruzioni Bronzetti, Impresa Edile Patrizi, Mastrogregori Aldo, Merlani Costruzioni, Orsolini Amedeo, Piangoli Legno, Rocchetti Prefabbricati, Saggini Costruzioni, Santafiora, Scuderi, Simas, Terme dei Papi. Gli scatti esposti nella mostra sono opera di Renato Franceschin, romano, fotografo professionista di ritratti e reportage industriale. Lavora da trent’anni e racconta le storie del mondo del lavoro e per ritrarne i suoi protagonisti, dall’AD all’operaio. In qualità di ritrattista, documenta la bellezza delle persone attraverso i lineamenti del volto e le tensioni emotive dell’animo umano. È stato autore di una mostra itinerante in Sudamerica sulla geotermia, a Francoforte e Tokyo sulle produzioni olivicole e sulle onlus in Italia. È alla sua quarta mostra di “Imprese d’Autore”. Collabora con numerose testate giornalistiche italiane e internazionali. La mostra sarà aperta al pubblico gratuitamente, solo su prenotazione, per tutto il mese di giugno. Per informazioni e prenotazioni: loredana.petroselli@un-industria.it.

