CIVITAVECCHIA – Anche a Civitavecchia è partito il patto anti-inflazione e sono 17 gli esercizi commerciali che hanno aderito. Il trimestre anti-inflazione è un patto tra governo, produttori e distributori per offrire agli italiani tanti prodotti a prezzi bloccati o scontati. Hanno aderito 32 associazioni. Si tratta di un'iniziativa del «Governo - come si legge sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy - volta a favorire il contenimento dei prezzi e tutelare il potere di acquisto dei consumatori, specialmente delle famiglie, al fine di contrastare la spinta inflazionistica ed evitare che diventi strutturale. L'obiettivo è contenere i prezzi dei beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, ivi compresi quelli rientranti nel "carrello della spesa", nonché dei prodotti per l’infanzia e la cura della persona, grazie allo sforzo collaborativo dei principali attori della filiera, dalla distribuzione moderna e classica al mondo delle cooperative, delle farmacie, delle parafarmacie, dell’industria, della produzione, dell’artigianato e agricoltura». E anche a Civitavecchia il “commercio” ha risposto positivamente all’iniziativa. Nell’elenco, consultabile sul sito del Mimit, degli esercizi che hanno aderito all’iniziativa ci sono farmacie e supermercati del territorio. Basta cercare tra gli scaffali i prodotti con le targhette contrassegnate dalla dicitura “trimestre anti-inflazione”.

