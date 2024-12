Tre maestri pizzaioli del Lazio sul tetto del mondo. Si tratta di Andrea Gallizzi, Lorenzo Carletti, Domenico Sancamillo, che hanno conquistato il titolo ai campionati mondiali della pizza 2024. Tra questi c’è Lorenzo Carletti, di Castel Sant’Elia, orgoglio della Tuscia. «Complimenti ai tre maestri pizzaioli laziali che ai campionati del mondo della pizza 2024 hanno reso onore alla nostra Regione, distinguendosi per la bontà e la qualità di un prodotto simbolo della cultura gastronomica italiana». Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

«Andrea Gallizzi di Roviano ha vinto il World Pizza Team nella categoria "Pizza in Pala" - ha aggiunto - Lorenzo Carletti di Castel Sant'Elia è arrivato primo nel mondo per la sua "Pizza Napoletana", e Domenico Sancamillo di Bellegra ha raggiunto la prima posizione nella categoria "Pizza in Teglia"». Congratulazioni ai tre talenti laziali

