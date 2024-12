BOLSENA – «Da una rilevazione fatta presso le strutture turistiche del lago, (Bolsena, Capodimonte, Montefiaccone, Marta, Gradoli, Grotte di Castro, San Lorenzo Nuovo) per il ponte di Pasqua abbiamo un 80% di presenze già prenotate, con un aumento delle permanenze rispetto al 2023 di oltre il 10%.». Ad affermarlo, in seguito ad un’indagine, il Centro Sviluppo Lago di Bolsena Lago degli Etruschi

Negli agriturismi, in molti si arriva al 100% come pure per i ristoranti che vanno dal 90% al 100% di prenotazioni. «Veramente possiamo dire che il lavorare insieme, la promozione e la comunicazione pagano - commentano dal Centro -. Infatti dopo la multi comunicazione fatta e la presentazione del progetto Est Est Est Lago di Bolsena – Lago degli Etruschi alla Borsa del Turismo Internazionale di Napoli, possiamo dire che si registra già un buon primo successo, a seguito dei numerosi articoli sulla stampa nazionale e sulle riviste di settore per agenzie di viaggio e tour operator, sui portali specializzati ed i contatti avuti con le DMC e DMO. Tutto ciò avviene - spiega il Centro Sviluppo in una nota - a seguito della ottima presentazione del progetto : Est Est Est Lago di Bolsena – Lago degli Etruschi, avvenuta alla Borsa del Turismo Bmt a Napoli il 15 marzo, agli operatori turistici che lavorano per le migliori destinazioni turistiche di Italia e del mondo; organizzato dal Centro Sviluppo Lago di Bolsena – Lago degli Etruschi di Progetto Sviluppo Etruria-Tuscia e Bellitalia, coordinato da Mauro Belli e Patrizia Crosta, che lavora per tramutare i numerosi contatti, in questo caso avuti alla Bmt, in arrivi turistici, con conseguente lavoro, occupazione e fatturato per gli operatori dei comuni del lago». Questo è lo scopo sia della parte pubblica, sindaci, amministratori, pro loco, associazioni, che dei privati, reti di imprese, alberghi, ristoranti, agriturismi, commercianti, artigiani, di cui alcuni sono andati a promuovere insieme agli amministratori, coordinati dagli esperti del Centro Sviluppo Lago di Bolsena-Lago degli Estruschi e Cat, l’intero comprensorio del lago alla Bmt di Napoli.

«I diversi tour operator interessati - sostengono - hanno già predisposto ed altri stanno predisponendo, dei pacchetti turistici e la relativa publicizzazione in siti e stampa turistica. Sono state già convenzionate alcune strutture e produttori per fornire i prezzi dei servizi e beni offerti, altri saranno convenzionati. I comuni faranno la loro parte di accompagnare, favorire e sostenere lo sviluppo. Verranno coinvolti gli operatori turistici, le reti di imprese, le associazioni specializzate, le pro loco che ideeranno e costruiranno percorsi, itinerari ed eventi che allieteranno con qualità il soggiorno e la permanenza del turista, con momenti culturali, gastronomici, artistici, spettacoli ,sportivi, religiosi e naturalistici».

Quanto prima il Centro Sviluppo Lago di Bolsena-Lago degli Etruschi, assicura, analizzerà meglio il tutto, comune per comune, le eccellenze di ognuno e le sue strutture cercando di definire gli eventi programmati in rete.

«Lavorando congiuntamente e professionalmente, ognuno con le sue specificità, coordinati dal Centro Sviluppo Lago di Bolsena –Lago degli Etruschi, faremo si, con il tempo, che la nostra destinazione turistica: Est Est Est Lago di Bolsena – Lago degli Etruschi, diventi tra le migliori mete turistiche, non solo d’Italia ma d’ Europa e del mondo, non avendo nulla di meno del Lago di Garda o del Lago di Como. Insieme si vince«, concludono dal Centro.

