La trasformazione digitale investe tutti i campi incluso il mondo variegato del terzo settore ed è per questo che mercoledì 26 giugno alle ore 14,30 si terrà il webinar Focus su “Terzo Settore e Digitale”. Si tratta di un nuovo appuntamento del programma di Eccellenze in Digitale, la serie di workshop organizzati dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Rieti Viterbo con il supporto dell’azienda speciale Centro Italia e Unioncamere. In questo seminario on line si avrà la possibilità di scoprire come il Non Profit possa sfruttare il potenziale del marketing digitale per raggiungere nuovi donatori, aumentare la visibilità e l’impatto sociale. Ci si concentrerà su Google Ad Grants, Risorse marketing di Meta per No profit e ONG (Facebook, Instagram, ecc.), Microsoft Ad Grants, LinkedIn for Nonprofit, Amazon for Charity, TikTok for Goods. L’incontro è rivolto in modo particolare a chi opera nelle organizzazioni non profit e ONG, volontari, fundraiser, operatori del marketing e della comunicazione. La partecipazione è gratuita ma per motivi organizzativi è necessario confermare l’adesione entro il 25 giugno 2024 compilando il form accessibile al link: https://forms.gle/679t7scfv3R5Rn2R9

Il 26 giugno mattina gli iscritti riceveranno il link di accesso al webinar.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo pid@rivt.camcom.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA