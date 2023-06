Continuano, anche a Viterbo e provincia, i webinar di Poste italiane sull’educazione digitale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità, quali la “rivoluzione” tecnologica e digitale. La nuova frontiera dei pagamenti digitali sono i pagamenti invisibili, processi smart e automatici completamente integrati nell’acquisto di prodotti e servizi, con vantaggi significativi sia per i consumatori che per gli esercenti. Pagare al ristorante con lo smartwatch, ordinare una pizza con l’impronta digitale o acquistare un prodotto con i comandi vocali sono solo alcuni degli esempi che già fanno parte della nostra quotidianità. Questo consente all’utente di avere una customer experience più fluida riducendo i tempi di pagamento e mantenendo la sicurezza al centro grazie a sistemi evoluti di riconoscimento e prevenzione delle frodi.Domani, mercoledì 21 giugno, durante la sessione dal titolo “L’Evoluzione dei pagamenti: omnicanale e invisibili”, il relatore in cui Laura Furlan, Direttore Generale in PostePay, illustrerà le più importanti innovazioni in atto. L’evento si terrà in diretta a partire dalle ore 17 e sarà possibile partecipare e presentare le domande via chat al relatore cliccando su https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale-evento-evoluzione-pagamenti.html. Le attività del progetto di Educazione Digitale della Corporate University possono essere seguite anche sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione. in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali Esg, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.