BOLSENA – I comuni del comprensorio del lago di Bolsena e Reti di Impresa insieme per la promozione, la valorizzazione e sviluppo del territorio del bacino del lago di Bolsena, il lago più grande d’Europa di origine vulcanica. Il primo appuntamento è la partecipazione congiunta alla Borsa mediterranea del turismo. Dalla volontà di creare un coordinamento di diversi attori pubblici e privati del comprensorio del Lago di Bolsena è nata questa prima iniziativa che vedrà sette comuni e quattro Reti di imprese partecipare insieme alla XXVII edizione della Bmt – Borsa mediterranea del turismo che si svolgerà presso la Mostra D’Oltremare in viale Kennedy a Napoli dal 14 al 16 marzo 2024.

Insieme saranno i comuni di Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte e Marta, già facenti parte del progetto ‘Lago di Bolsena, lago degli Etruschi’ coordinati dal ‘Centro sviluppo lago di Bolsena’ e le Reti di Imprese Visit Bolsena, Naturalmente Capodimonte, Visit Marta e Montefiascone in Vetrina, progetti ammessi e finanziati attraverso un bando specifico della regione Lazio che, appunto, prevedeva la condivisione di enti locali come soggetti beneficiari e le Reti di impresa soggetti promotori.

La mission è quella di strategie comuni per valorizzare, promuovere il territorio e le imprese aderenti per una auspicabile ricaduta in termini sociali, economici ed anche occupazionali con tutta una serie di iniziative finalizzate allo scopo, interventi promo pubblicitari, eventi, organizzazione di educational rivolti a buyer turistici ed enogastronomici e giornalisti della stampa specializzata ma anche altre iniziative ed attività rivolte all’accessibilità dei luoghi e all’abbattimento delle barriere architettoniche. Importante anche l’attività di formazione soprattutto rivolta agli associati ma anche alle popolazioni; corsi di formazione che riguarderanno il digital web marketing e campagne social.

Alla kermesse di Napoli parteciperanno amministratori dei sette comuni, i rappresentanti delle quattro Reti con i presidenti o loro delegati. Per l’occasione è stato predisposto del materiale sia cartaceo che video con una grafica coordinata che bene esprime la grandi potenzialità del territorio e dei suoi prodotti turistici: da quello culturale, ambientale a quello enogastronomico. Basti pensare all’isola Bisentina, riaperta di recente al pubblico, con l’altra isola, la Martana che fanno del lago di Bolsena un mix di offerte al pubblico e operatori professionali di raro valore.

Storia, arte, cultura, borghi, ruralità, enogastronomia e il cibo con ricette tipiche e tradizionali che saranno presentati nella degustazione prevista venerdì 15. Saranno degustati i prodotti di eccellenza e di punta come l’Est!Est!!Est!!! e la Cannaiola per quanto riguarda i vini e poi gli oli extra vergine dop e dolci tipici e tradizionali del comprensorio lacuale.

Sempre il giorno 15, nel pomeriggio, è prevista una conferenza stampa alla presenza di giornalisti della stampa di settore ed operatori professionali invitati per l’occasione da Rete destinazione sud che ospita la delegazione nei propri spazi istituzionali, nello stand e nella sala convegni. La conferenza stampa sarà moderata dal giornalista Antonio Castello. Oltre alla numerosa presenza di amministratori locali e rappresentanti delle Reti ci saranno anche i responsabili del coordinamento nato da una collaborazione con il Centro sviluppo lago di Bolsena e il Cat (Centro assistenza tecnica sviluppo imprese) e l’Expo Tuscia.

Per l’occasione è stato predisposto un pullman che porterà tutta la delegazione alla volta della Bmt di Napoli.

