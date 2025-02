CIVITAVECCHIA – «Va nella giusta direzione l’approvazione del disegno di legge sulle Pmi dello scorso gennaio: può essere un efficace strumento di supporto e sviluppo per accompagnare il nostro tessuto produttivo anche in contesti sempre più mutevoli e meno prevedibili come quelli attuali. Lo spirito del provvedimento è in linea con gli obiettivi che ci siamo posti anche come sistema regionale, a partire dalla crescita dimensionale e dal rafforzamento delle imprese». Lo ha sottolineato ieri Cristiano Dionisi, Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria, nel corso dell’Assembla del Comitato che si è svolta a Roma.

«Voglio ringraziare per la vicinanza in questa occasione il Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo e per la loro presenza il Sottosegretario al Ministero delle Imprese del Made in Italy, Massimo Bitonci e il Presidente della Piccola Industria di Confindustria, Giovanni Baroni – ha commentato Dionisi – quello della crescita dimensionale è il vero tema che riguarda tutte le Pmi laziali e, a nostro avviso, deve passare necessariamente anche per un irrobustimento e un accrescimento delle competenze manageriali. Poter contare su competenze strategiche interne all’azienda è un elemento indispensabile per affrontare adeguatamente aspetti quali l’innovazione, le transizioni green, digitale e sostenibile, la governance, la cultura finanziaria. Strettamente connesso a questo ultimo aspetto è il tema delle risorse. Sono necessari, infatti, strumenti che favoriscano il finanziamento degli investimenti a lungo termine, sostengano la patrimonializzazione delle imprese e il riequilibrio della loro struttura finanziaria. Mi riferisco all’accesso a fonti finanziare complementari al credito, all’apertura del capitale a investitori pubblici e privati, fino ad arrivare alla quotazione. Sulla finanza complementare stiamo già lavorando, promuovendo l'operazione Basket Bond attivata dalla Regione Lazio, dedicata alle imprese di minori dimensioni. Un'operazione di valore, come testimoniano anche le aziende emittenti, sulla quale auspichiamo il massimo coinvolgimento delle PMI del territorio».

Per Giovanni Baroni, Presidente della Piccola Industria di Confindustria, «in questa fase di forte calo della produzione industriale e con uno scenario internazionale così complesso il disegno di Legge sulle Pmi rappresenta uno strumento di competitività importante che attendevamo da anni e che auspichiamo possa davvero diventare a cadenza annuale. Il DDL contiene delle misure positive come le agevolazioni fiscali per le Reti di impresa, le semplificazioni e il coordinamento previsto sulle norme in materia di startup, incubatori e Pmi innovative. Ora però non dobbiamo abbassare la guardia sull’iter parlamentare perché potrebbe essere migliorato lavorando sulle agevolazioni per la messa in sicurezza nei confronti delle calamità naturali, sui voucher per i temporary manager e sulle agevolazioni per le certificazioni di qualità. Queste misure sono state già proposte da Confindustria al Mimit e siamo a disposizione per avviare il tavolo di consultazione permanente con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle PMI».