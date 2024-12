Torna martedì 24 settembre, alle ore 15 presso l’Open Hub in via Luigi Rossi Danielli, 11, l'appuntamento con "Dialoghi sull'innovazione della Tuscia", il ciclo di incontri dedicato alla trasformazione digitale rivolto in modo particolare alle imprese presenti nella provincia di Viterbo. In questa occasione il focus sarà sul "Commercio e innovazione digitale" e rappresenta un'opportunità di confronto delle esperienze e conoscenze che le nuove tecnologie mettono a disposizione delle imprese. In tal senso l'evento è rivolto alle realtà del comparto commerciale aperte all'innovazione che hanno introdotto, che stanno sperimentando o che sono interessate a sperimentare le innovazioni tecnologiche, alle start up, ai professionisti, alle associazioni che seguono questo settore, agli enti che si occupano di ricerca e formazione, ad esperti e ricercatori che studiano tecnologie e trend.

L'obiettivo è quello di fare il punto sullo stato dell'innovazione presente sul territorio, in termini di prodotti, processi, progettualità, aspettative, trend, e magari elaborare e condividere proposte e richieste per il miglioramento delle governance regionale, provinciale e comunale. In tal senso è stata prevista una "tavola rotonda partecipata" in cui, dopo alcuni interventi introduttivi programmati, i presenti potranno portare il proprio contributo, presentare progetti innovativi, raccontare esperienze, evidenziare fabbisogni, opportunità o criticità. L' evento è organizzato da Open Hub Lazio di Viterbo, Camera di Commercio Rieti-Viterbo, Spazio Attivo di Lazio Innova di Viterbo, Università degli Studi della Tuscia con la collaborazione delle Associazioni di categoria del comparto commerciale: Confcommercio Lazio Nord, Confesercenti Viterbo e Confimprese Viterbo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA