“L’importanza di rimanere competitivi in digitale: risorse per l’assessment digitale e la cybersecurity” è il titolo del webinar in programma giovedì prossimo a partire dalle 15. Si tratta del primo appuntamento previsto nel programma di Eccellenze in Digitale, la serie di workshop organizzati dal Punto Impresa Digitale della Camera con il supporto dell’Azienda speciale Centro Italia e la collaborazione dello Spazio Attivo Lazio Innova Viterbo e di Open Hub Viterbo. Nel corso dell’incontro saranno affrontate le tematiche legate all’importanza del digitale per le Pmi, gli strumenti gratuiti per imparare a formulare la propria strategia digitale e verificare l’efficacia del proprio presidio digitale, con un focus sugli assessment digitali e la cybersecurity. La partecipazione all’incontro è gratuita ma per motivi organizzativi è necessario confermare l’adesione entro il 14 giugno 2023 a: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DRimT8euTBGmiYMv_sM_Cg#/registration. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo pid@rivt.camcom.it o promozione@aziendacentroitalia.it.