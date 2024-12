Lo Sportello Etichettatura e Sicurezza prodotti della Camera di Commercio di Rieti Viterbo organizza per il prossimo giovedì 13 giugno 2024 (dalle 09.30 alle 12.30) un webinar gratuito dedicato alla tematica dei prodotti cosmetici.

Viterbo - Camera di commercio

L’evento, rivolto a Pmi e professionisti del settore, sarà utile per mettere in contatto enti, istituzioni e aziende, offrendo stimoli e prospettive e per fare il punto su un settore che rappresenta oggi un comparto economico di rilievo per l’Italia. Nelle stime di chiusura del 2022 infatti, il valore del fatturato cosmetico nazionale supera i 13 miliardi di euro, registrando una crescita del 10,7% rispetto ai valori del 2021.

Nel corso del webinar sono previsti gli interventi di Salvatore Capozzolo del Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino, Francesco Gregorini della SICC Società italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche e Francesca Bernacchi di Cosmetica Italia. Sarà poi possibile per i partecipanti porre quesiti ai relatori.

La partecipazione al webinar, tramite la piattaforma Microsoft Teams, è gratuita previa iscrizione al seguente link entro il 12 giugno 2024 http://lab-to.camcom.it/moduli/176/focus-nazionale-prodotti-cosmetici/

Il giorno prima del webinar gli iscritti riceveranno via mail tutte le indicazioni necessarie per partecipare all’evento online.

Maggiori informazioni possono essere richieste allo Sportello Etichettatura e Sicurezza prodotti dell’Ente camerale, ai numeri telefonici 0761.234400-440-466 oppure all’indirizzo e-mail: etichettatura@rivt.camcom.it.

