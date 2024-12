CIVITAVECCHIA – La Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia rende nota un’opportunità importante per quanti siano in cerca di un’occupazione.

Il Fondo per la Repubblica Digitale, sostenuto dalle Fondazioni di Origine Bancaria, infatti, ha finanziato il progetto Digital4life messo a punto dall’università degli Studi internazionali di Roma in collaborazione con la Fondazione ITS Academy Roberto Rossellini e la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il made in Italy nel settore e nei servizi delle imprese.

Il progetto propone percorsi di formazione gratuiti rivolti a persone disoccupate ed inoccupate con età compresa tra i 34 ed i 50 anni, con particolare attenzione a donne e persone di origine straniera, con l’obiettivo di riqualificarle professionalmente e reinserirle nel mondo del lavoro.

Le attività formative riguardano quelle competenze digitali che sono richieste dalle principali aziende che operano nei settori coinvolti nella transizione digitale.

I moduli formativi a cui sarà possibile accedere riguardano:

• Competenze digitali di base (50 ore)

• Competenze digitali professionalizzanti, a scelta tra : Digital Marketing, ECommerce, Worldpress, CRM ( tutti della durata di 50 ore)

• Competenze Trasversali : Self Empowerrment e personal Branding (12 ore)

• Un modulo extra di Competenze trasversali, a scelta tra ; Comunicazione Efficace e

Negoziazione; Team Working; Netiquette e Strategie di Collaborazione a Distanza;

Comunicazione Scritta; Logica (tutti della durata di 12 ore)

I corsi organizzati comprendono attività in presenza e formazione a distanza.

Per informazione ed iscrizione consultare i link: fondorepubblicadigitale.it/scheda_progetto/digital4life

altaformazione.unit.eu/digital4life