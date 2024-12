CIVITA CASTELLANA - Si è svolta questa mattina la visita istituzionale del commissario del Consorzio industriale del Lazio, professore Raffaele Trequattrini, nel distretto della ceramica di Civita Castellana. Un incontro finalizzato ad avviare un confronto sul possibile ingresso del comparto nel Consorzio industriale.

«Il distretto della ceramica di Civita Castellana rappresenta un’eccellenza a livello mondiale – ha affermato il commissario Trequattrini -. Un comparto in forte crescita con una presenza sul mercato estero che evidenzia l’importanza di questo settore. Il distretto può contare su un fatturato pari a circa 350 milioni di euro, con vendite sui diversi mercati esteri per circa 140 milioni di euro (40% del totale). Un’area strategica per il tessuto industriale, per questo motivo abbiamo voluto avviare una serie di contatti con le amministrazioni locali e con le associazioni datoriali al fine di confrontarci sull’ingresso del distretto nel nostro ente. Il Consorzio non è solo un’entità amministrativa, ma un organismo vivo e dinamico, capace di catalizzare investimenti, supportare le imprese locali e facilitare lo sviluppo infrastrutturale di cui il nostro territorio ha bisogno. In un contesto economico sempre più competitivo e globalizzato, restare isolati significa rischiare di perdere opportunità di crescita e sviluppo. Unirsi a noi, invece, significa entrare a far parte di una rete di supporto che può aiutare le imprese di Civita Castellana a espandersi e a rafforzarsi, sia sul mercato nazionale che internazionale».

Tra i vantaggi principali che si possono avere con l’ingresso nel Consorzio industriale il commissario Trequattrini ha aggiunto: «Uno dei vantaggi principali è l’opportunità di migliorare le infrastrutture e i servizi del nostro territorio. Altro aspetto riguarda la questione energetica. Lavorando insieme nel Consorzio, possiamo sviluppare iniziative che riducono l’impatto ambientale delle nostre attività industriali, rendendo Civita Castellana un modello di sviluppo sostenibile. Immaginiamo progetti di economia circolare, efficientamento energetico e riduzione degli sprechi».

In conclusione il commissario Trequattrini ha aggiunto: «Ringrazio il sindaco di Civita Castellana per l’ospitalità, così come ringrazio il consigliere regionale Daniele Sabatini e tutte le amministrazioni, le aziende e le associazioni presenti. Il progetto che vogliamo portare avanti non è una imposizione ma un confronto affinché entrambi possiamo cogliere le grandi opportunità di sviluppo che possono esserci da questa unione. Solo con la presenza della provincia di Viterbo, e quindi del distretto di Civita Castellana, si potrà avere il vero Consorzio industriale del Lazio pronto a operare in tutta la nostra regione».

