CIVITA CASTELLANA - Decreti attuativi per il riconoscimento del lavoro usurante dei ceramisti, la protesta si sposta in piazza. Lunedì mattina una delegazione della Femca Cisl, guidata dal segretario generale Fabrizio Mastrogiovanni, ha organizzato un sit-in in piazza Matteotti per ricordare alla politica che nel distretto industriale i lavoratori sono ancora in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi sul lavoro usurante, atto in mano al ministero del lavoro, che permetterebbe il pensionamento anticipato degli operai, sbloccando fondi statali.

Durante il sit-in una delegazione sindacale è stata ricevuta dal sindaco Luca Giampieri. «È stato un incontro proficuo – ha sottolineato Mastrogiovanni -, l’amministrazione ci ha assicurato grande supporto e impegno per sostenere la causa del distretto e dare la spinta politica affinché vengano emanati al più presto i decreti attuativi. Siamo fiduciosi e disponibili a tutti i livelli a dare supporto alla causa». «Sono decenni – ha ricordato Mastrogiovanni – che nel distretto industriale si combatte per il riconoscimento del lavoro usurante. I decreti attuativi sono atti normativi che rendono operativa una legge già approvata, e servono per applicarla concretamente. Finora, però, questo passaggio non è stato formalizzato. Per questo oggi siamo qui, occupando pacificamente questa piazza che, in passato, ha rappresentato il simbolo dell’unità e delle lotte cittadine e operaie. Il nostro è stato un presidio di coscienza ma allo stesso tempo un richiamo all’attenzione politica e sociale». «Ci tengo a ringraziare – annuncia infine Mastrogiovanni – gli esponenti del Pd e il Movimento cinque stelle per il supporto alla manifestazione, insieme al segretario Roberto Pantaleo della Cisal».

