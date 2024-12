Da 0 a 36 mesi. Meglio: da prima della nascita. Sta per partire il mese delle start up, che coincide con l’apertura di uno sportello per seguire le nuove imprese a 360 gradi: dalla bozza di idea fino ai tre anni di vita. “Con questa iniziativa vogliamo consentire a tutti coloro che vogliono percorrere questa strada di avere una visione completa su come è meglio muoversi”, spiega Attilio Lupidi, vicesegretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia.Il progetto è realizzato con il contributo della Camera di commercio Rieti-Viterbo e della Camera di commercio di Roma. Lo scopo è quello di fornire un quadro completo delle possibili soluzioni e delle varie opportunità in campo per chi sta decidendo di diventare imprenditore e per chi ha appena iniziato ad esserlo. «L’attività dello sportello – dice Lupidi – sarà un vero e proprio accompagnamento completo verso l’apertura e nel primo periodo di vita. Verrà quindi fornita una valutazione dell’idea, saranno illustrate le possibili forme d’impresa, i relativi vantaggi o svantaggi dal punto di vista fiscale, le linee di credito disponibili e le opportunità di finanziamento, fino alle strade da seguire per ampliare il proprio raggio d’azione a livello di mercato, ovvero la possibilità di lavorare con la pubblica amministrazione». I destinatari sono tutti coloro che aprono o hanno già avviato da meno di tre anni un’impresa sul territorio della provincia di Viterbo. Lo sportello sarà attivo quindi nelle sedi Cna del territorio: l’associazione metterà in campo un pool di esperti che toccheranno ogni settore, “un’intera squadra a disposizione”, continua il vicesegretario. Mese delle start up, si diceva. «Perché dopo l’attivazione dello sportello – conclude Lupidi – dopo circa 30 giorni sarà organizzato un webinar in cui verranno fornite le informazioni di base fondamentali, a livello generale, per poi cucire su ognuno, in seguito, un vestito su misura in base alle singole esigenze». Informazioni alla mail startup@cnavt-civ.it o al numero whatsapp 327.4873681.

