“La transizione energetica tra efficienza e comunità energetiche rinnovabili” è il titolo del nuovo webinar promosso dalla Camera di Commercio.

L’incontro offre la possibilità di chiarire dubbi su come si costituisce una comunità energetica rinnovabile (Cer) attraverso la presentazione di use case partendo dal contesto di riferimento, passare poi al dimensionamento dell’impianto, agli aspetti economici e giuridici, fino ad arrivare ai vantaggi per il territorio.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati diversi aspetti, con la possibilità di domande dirette da parte dei partecipanti, come ad esempio: quali ruoli e responsabilità dovrà avere ciascun membro della Comunità; quali possibili strategie da adottare per mantenere attiva la partecipazione dei membri; quali tipologie di infrastrutture e tecnologie necessarie per implementare in modo efficace ed efficiente la Cer. Sarrà discusso anche sulle fonti di finanziamento ricorrere e sulla suddivisione dei costi tra i membri della Cer. Ancora: gli aspetti normativi tenere in considerazione; gli indicatori da utilizzare per monitorare gli impatti ambientali, sociali ed economici della Cer; i tipi di collaborazioni/partnership potrebbero essere utili nella costituzione di una Cer.

