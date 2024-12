VITORCHIANO - La frazione di Paparano sarà dotata, in meno di un anno, di una struttura commerciale con supermercato, bar e altre attività a servizio dei cittadini.

I rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno effettuato un sopralluogo sul terreno dove sorgerà il fabbricato, costruito da privati, che sarà completato e aperto nel secondo semestre del 2025 e avrà un basso impatto ambientale e paesaggistico grazie al largo impiego di energia da fonti rinnovabili e all’altezza contenuta. La realizzazione di un’area commerciale a Paparano è attesa da almeno due decenni, considerato che il quartiere ha vissuto un notevole incremento di residenti, ma ha sempre dovuto fare i conti con la scarsità di servizi e punti di ritrovo per la popolazione, la quale per la spesa quotidiana e per altre esigenze di acquisto deve recarsi in altre zone. La nascitura struttura sarà invece ubicata in una posizione ideale, per essere facilmente raggiungibile da chi abita nella frazione vitorchianese.

Ora un’impresa privata, con una grande esperienza nel settore, ha deciso di investire su Vitorchiano e il Comune accoglie con estremo piacere l’arrivo di una nuova attività economica, che porterà benefici sia direttamente ai cittadini che vivono a Paparano, sia indirettamente a tutto il paese e al territorio circostante, oltre che costituire un’ulteriore opportunità di occupazione. La proprietà sta concludendo le pratiche tecniche, che sono in dirittura di arrivo, e poi i lavori potranno subito iniziare per concludersi entro il 2025.

