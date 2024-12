CIVITA CASTELLANA – «Congratulazioni ad Art Ceram, Ceramica Cielo e Nic Design, che con il prestigioso riconoscimento ottenuto portano Civita Castellana nell’Olimpo dell’eccellenza mondiale de settore».

Così l’assessore alle Attività produttive, Giovanna Fortuna, in merito ai premi vinti dalle tre imprese civitoniche ad Archiproducts Design Awards 2023, iniziativa che celebra il top del design mondiale mettendo a confronto designer, creatività, innovazione e sostenibilità. Lanciati per la prima volta nel 2016, i premi annuali promossi da Archiproducts riuniscono i principali attori del mondo del design e dell'architettura e assegnano riconoscimenti ai migliori prodotti del mondo. «La qualificata giuria del premio, composta da figure di spicco dell'architettura e del design, ha valutato le candidature provenienti da tutto il mondo - continua l’assessore Fortuna - nei settori arredamento, bagno, cucina, outdoor, contract, ufficio, illuminazione, decor, finiture, edilizia, involucro edilizio,componenti e materiali di sistema, tech e lifestyle e wellness.

I progetti vincitori delle aziende civitoniche sono stati scelti perché contraddistinti da un concept unico e da impegno in creatività, tecnologia e ricerca». «Un premio che riconosce il merito di Art Ceram, Cielo e Nic Design - conclude - e che dà lustro alla nostra città e al nostro distretto».

Il plauso è arrivato anche dal presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, Mauro Rotelli.

«I miei complimenti a Art Ceram, Cielo e Nic Design, per il riconoscimento agli Archiproducts design awards 2023.

Un plauso dunque a chi porta in alto il nome della Tuscia in tutto il mondo, molte aziende come queste rappresentano la forza dell’Italia, da sostenere e incentivare», ha commentato l’onorevole Rotelli.

