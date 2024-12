Marco Bracci di Civita Castellana per gli artigiani e il liceo Orioli per le scuole sono i vincitori della 17esima edizione di “Forme e colori”, il concorso di Cna e fondazione Carivit dedicato all’artigianato artistico. Oggi pomeriggio a Palazzo Brugiotti, alla chiusura della mostra, si è tenuta la premiazione alla presenza del presidente della fondazione Carivit, Luigi Pasqualetti e del presidente di Cna Viterbo e Civitavecchia, Alessio Gismondi. Il primo premio della sezione artisti è andato a Marco Bracci, il secondo a Giacomo Del Giudice di Greve in Chianti e il terzo a Gianluca Merlonghi di Roma. Menzione speciale per Catia Roncella di Montefiascone.

Per la sezione dedicata agli istituti artistici, il liceo Francesco Orioli conquista tutti e tre i premi.