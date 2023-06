Bomarzo celebra i 500 anni dalla nascita di Vicino Orsini con una ricca serie di iniziative in programma dal 30 giugno al 22 luglio. Figura emblematica del territorio della Tuscia e del panorama storico-artistico mondiale, Pierfrancesco Orsini, detto “Vicino”, nacque a Roma il 4 luglio 1523 e governò Bomarzo dal 1542 fino alla sua morte, avvenuta nel 1585. Fu committente del Sacro Bosco, che dedicò all’amata moglie Giulia Farnese.

A presentare gli eventi che animeranno Bomarzo, all’interno della Sala Regia di Palazzo dei Priori a Viterbo, sono stati il sindaco Marco Perniconi, l’assessore alla Cultura di Bomarzo Marzia Arconi, l’assessore del Comune di Viterbo Katia Scardozzi e Tiziana Lagrimino, responsabile di ST Sinergie srl, società vincitrice del bando.

L’assessore Scardozzi ha sottolineato l’importanza di creare una sinergia tra i borghi del Viterbese per promuovere lo sviluppo turistico dell’intera area. «Ogni piccolo borgo ha delle particolarità – ha poi aggiunto Perniconi – e collaborare è importante come punto di sviluppo per la nostra provincia».

Tiziana Lagrimino di seguito ha parlato degli appuntamenti che si svolgeranno nelle diverse giornate. «Il Comune ha voluto un intero anno di eventi dedicati a Vicino Orsini per celebrare i 500 anni dalla sua nascita – ha detto – e per luglio abbiamo pensato a un programma a 360 gradi, coinvolgendo le associazioni del territorio, scuole e operatori economici».

Venerdì 30 giugno a Bomarzo si terrà anche la selezionale finale regionale di Miss Miluna 2023 e le modelle sfileranno in abiti rinascimentali come omaggio a Vicino Orsini. Sabato 1 luglio alle 11 si terrà la presentazione del libro “Vicino Orsini poeta, committente e uomo d’armi”, a cura di Andrea Alessi e Paolo Procaccioli. Domenica 2 luglio appuntamento con la sfilata delle Fiat 500

Due luglio mattina presentazione cartolina poi sfilata delle 500 in collaborazione con 500 Tuscia Club di Viterbo. A seguire verranno presentati la cartolina postale e l’annullo filatelico dedicato a Vicino Orsini e realizzati da Poste Italiane; si proseguirà poi con l’inaugurazione delle sale espositive “La moda del Rinascimento”, a cura della stilista Ilaria Sforza Petrocochino.

Martedì 4 luglio sarà la giornata clou della manifestazione, a ricordo del compleanno di Vicino: appuntamento nel centro storico di Bomarzo dalle 18 alle 24. Si parte con uno scambio culturale con la tv cinese “Guang Hua Cultures et Media”, con la proiezione di un video e la performance musicale di un artista cinese che suonerà uno strumento del ‘500. In contemporanea si terrà la rievocazione storica in costumi d’epoca, con i figuranti di Bomarzo e del Pilastro di Viterbo e i rappresentanti dei 5 rioni, insieme ad una rappresentanza di figuranti cinesi che mostreranno gli abiti storici tipici del loro Paese. Ci sarà poi il conio della moneta “Viciniana”, realizzata dal Maestro Marco Guglielmi dell’Antica Zecca di Viterbo e successivamente il taglio della torta realizzata dalla Pasticceria Casantini di Viterbo all’interno di Palazzo Orsini che sarà illuminato per l’occasione. Chiusura con un grandioso spettacolo pirotecnico.

Nelle giornate dell’8-9-10 luglio si terrà la rappresentazione teatrale della Compagnia “I Commediari” con “Io Vicino Orsini… le donne, la guerra, la pietra”, un dramma storico scritto e diretto da Giovanni Proietti. Per concludere, sabato 22 luglio, proiezioni dei cortometraggi e film “La villa dei mostri” di Michelangelo Antonini, “Nel giardino dei mostri” di Salvador Dalì e “Bomarzo 2007” di Jerry Brignone.